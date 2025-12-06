Importante reconocimiento para este fotógrafo de Ciudad Real

El fotógrafo oriundo de Almagro (Ciudad Real) Juan Palomino ha sido galardonado en los premios LUX de Fotografía Profesional 2025 con el bronce en la categoría de Proyecto Personal, por su obra ’50 años no son nada’.

’50 años no son nada’ es un proyecto creado tras la digitalización de una parte del archivo fotográfico de su padre, según ha trasladado el Ayuntamiento de Almagro por nota de prensa.

Hace más de 50 años, Luis Palomino fotografió a cientos de vecinos de Almagro para sus fotos de carnet. Su hijo Juanm, tras digitalizar esos negativos, ha buscado a esas personas para retratarlas de nuevo, frente a su propia mirada del pasado, un reencuentro intimo con la memoria y el paso del tiempo.

El premio Lux bronce, otorgado por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) celebra la excelencia en la fotografía profesional y destaca a aquellos que han demostrado un nivel excepcional de creatividad y destreza en su trabajo.

«Para mí, es el premio más importante que un fotógrafo puede recibir en su carrera profesional, un reconocimiento de sus propios compañeros, un premio otorgado por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España», declara Juan Palomino.

El Lux de 2025 es su quinto galardón de estos premios referencia de la fotografía profesional de España.

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España premió al fotógrafo almagreño con un Lux oro en 2023 por el retrato de artista japones, Sato, afincado en el Campo de Calatrava, dos bronces por la serie de fotografías Nuestra Eternidad en 2021 y Soledad en 2022 y una mención especial COVID-19 en 2020 por la serie Días de confinamiento.