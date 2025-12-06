Expertos analizarán los logros y retos de este geoparque en Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real celebrará el próximo 11 de diciembre una jornada de divulgación y sensibilización que reunirá a especialistas en geología, turismo y desarrollo territorial para analizar los logros y los retos del proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava.

La iniciativa, convocada por la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Sonia González, tendrá lugar en el Palacio de la Diputación Provincial, según han informado este sábado a EFE fuentes de la organización.

El encuentro comenzará con la intervención de Karmah Salman, coordinadora de la Red de Geoparques de España, con una ponencia introductoria sobre el papel y funcionamiento de los Geoparques Mundiales de la Unesco.

La jornada continuará con la conferencia ‘Geoparque Volcanes de Calatrava. Mercurio, carbón y magma’, a cargo del profesor jubilado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y doctor en Ciencias Geológicas José Luis Gallardo, quien abordará la singularidad geológica del territorio y su valor como recurso científico y divulgativo.

El programa también incluye la intervención del consultor en desarrollo territorial y agroalimentario Franco Llobera, presidente de Economías BioRegionales, quien estará acompañado por el experto en desarrollo rural Carlos Corella.

Bajo el título ‘Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real. ¿Dónde estamos y a dónde vamos?’, ambos expondrán la evolución del proyecto y las líneas estratégicas para su consolidación.

El cierre llegará con la presentación del Plan de Sostenibilidad Turística y la propuesta turística del Geoparque, a cargo de la guía oficial Bárbara Picazo y del consultor y experto en turismo Reyes Ávila, quienes detallarán los ejes para articular una oferta turística sostenible y alineada con los valores del territorio.