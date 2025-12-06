El pueblo de Ciudad Real que vuelve a tener agua potable tras 15 años de «continuos problemas»

El agua potable ha vuelto tras 15 años de «continuos problemas» que impedían el abastecimiento en óptimas condiciones a sus vecinos, quienes, «ante la evidente deficiencia en la calidad del agua», se surtían de fuentes cercanas a la población.

El alcalde de la localidad ciudadrealeña de Alamillo, Ángel Alcalde, citó anoche a sus vecinos a una reunión para informar de los trabajos que, principalmente en el último mes, se han realizado para poder disponer de agua potable.

En declaraciones a EFE, el regidor municipal ha asegurado que «aunque la ayuda económica del Gobierno regional no ha sido muy grande, ha servido, con creces, para obtener un abastecimiento en condiciones y de calidad para ser bebida por los vecinos de Alamillo».

El primer edil ha recordado que el equipo de gobierno comenzó a realizar gestiones en cuanto tomó posesión de su cargo «ante la evidente deficiencia en la calidad del agua», que ha estado saliendo durante años por los grifos «con turbiedad, mal olor y mal sabor, lo que ha conllevado «razonables quejas de los vecinos ante este grave problema de salud pública».

Alcalde también se ha referido a las «dificultades de comunicación» entre las autoridades locales y la delegación en Almadén de la anterior empresa gestora «que no informaba con diligencia y transparencia a los requerimientos del Ayuntamiento sobre la mala calidad del agua», lo que obligó al gobierno municipal a realizar dos auditorías externas.

El resultado de estas auditorías llevó al Consistorio a realizar gestiones directas con los máximos responsables en gestión del agua de esa empresa en Madrid y ambas partes llegaron al acuerdo de rescindir el contrato en Alamillo y proceder a la concesión de la misma a la empresa mixta de aguas y servicios Emaser, que ha trabajado «intensamente» sobre el problema desde comienzos de noviembre, ha explicado.

El Ayuntamiento ha recibido ayudas de 31.800 euros de la Diputación de Ciudad Real y 47.500 euros de la Junta de Comunidades que, unidas a otros 10.000 euros de fondos propios, han permitido realizar diferentes obras en infraestructuras, tanto en los depósitos del agua como en el embalse y en la planta potabilizadora, y adquirir una nueva bomba de abastecimiento.