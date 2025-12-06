Ciudad Real refuerza su apoyo a un mercadillo solidario navideño muy especial

El Mercadillo Solidario de Navidad de la Asociación Iker ha vuelto a instalarse en el salón de actos del Ayuntamiento de Ciudad Real, en la que supone su segunda edición.

La actividad se ha desarrollado desde primeras horas de la mañana de este sábado con una notable afluencia, motivada por una oferta artesanal muy variada y por la implicación de establecimientos tanto de la capital como de otros municipios, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Durante la jornada, se ha subrayado el empeño de la ciudadanía en colaborar mediante la adquisición de pequeños detalles navideños que, en conjunto, permiten recaudar fondos destinados a la investigación del liposarcoma mixoide y a programas de cuidados paliativos y acompañamiento a pacientes y familias.

La concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, acompañada por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, han trasladado el apoyo institucional a la iniciativa, expresando que este mercadillo se ha consolidado en el calendario solidario local.

La edil también ha destacado que el Consistorio mantiene colaboración con la Asociación Iker a lo largo del año y continuará respaldando su labor social y asistencial.

Además, ha animado a la ciudadanía a acercarse y participar, consciente de que cada aportación contribuye a sostener proyectos esenciales para quienes afrontan enfermedades de alta complejidad y para sus familias.

Investigación, cuidados paliativos y acompañamiento emocional

La Asociación Iker nace impulsada por familiares de pacientes y afectados por liposarcoma mixoide, con el objetivo de financiar líneas de investigación específicas, promover el acceso a información clínica contrastada y reforzar la coordinación entre profesionales sanitarios especializados.

La entidad incorpora, además, formación en cuidados paliativos, acompañamiento emocional y orientación personalizada durante todas las etapas de la enfermedad, convirtiéndose en un recurso integral para quienes transitan procesos de gran impacto físico y emocional.