Problemas en el abastecimiento de agua potable en este pueblo de Ciudad Real

La rotura este viernes de una tubería general en la calle Pocico de la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real) está causando problemas de abastecimiento en el suministro de agua potable.

Por un lado, según ha informado la empresa empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable de la localidad, Aqualia, las calles Pocico, Calatrava y San Juan, sufrirán un corte total del suministro de agua hasta que se repare la incidencia.

Por otro parte, la compañía ha advertido que pueden existir pérdidas de presión en los puntos más altos de la localidad y reducción generalizada del caudal en la red de abastecimiento, así como, posibles episodios de turbidez del agua.

La empresa, que ha señalado que se está trabajando en la reparación y se espera restablecer el suministro normal a lo largo del día, ha solicitado paciencia a la población afectada.