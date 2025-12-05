Juzgado por agresión sexual continuada a una niña de 14 años en Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 14 años, con la que mantuvo relaciones sexuales en varias ocasiones en 2020, para el que el fiscal pide una pena de 12 años de prisión.

En el escrito de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, se indica que los hechos que van a ser juzgados se produjeron a lo largo de 2020, cuando la menor agredida tenía 14 años, después de que fuera presentada al procesado el 31 de diciembre por una prima de la víctima y por su pareja, quienes dijeron al acusado que tenía 18 años y que pronto cumpliría los 19.

Al día siguiente, el 1 de enero de 2020, los cuatro volvieron a reunirse y fueron a una casa en la que el procesado y la menor mantuvieron relaciones sexuales.

Estas relaciones se repitieron los tres días siguientes, a pesar de que el 2 de enero la menor dijo al procesado la edad que tenía realmente.

Posteriormente, mantuvieron relaciones sexuales al menos en dos ocasiones en la misma vivienda entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2020, durante un permiso penitenciario que disfrutó el procesado en esas fechas, ya que estaba ingresado en prisión.

Y más tarde, en el inicio del verano de 2020 el procesado volvió a tener actos sexuales con la menor en varias ocasiones, en el vehículo que usaba para sus desplazamientos.

Los hechos fueron denunciados el 12 de noviembre de 2020 por el Servicio de Menores de la Delegación Provincial de Bienestar Social, Infancia y Familia de Ciudad Real, que tenía la tutela de la menor agredida.

La Fiscalía considera al procesado autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, por el que pide que sea condenado a 12 años de prisión y a que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales.