Piden que «se declare al centro de salud Tomelloso II como especialmente conflictivo»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión verbal al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II, justo el mismo día que sus instalaciones volvían a disponer de vigilante de seguridad tras su retirada el pasado 1 de julio, pese a las numerosas quejas presentadas por el sindicato, y pide que se declare a dicho centro como especialmente conflictivo, lo que permitiría dotar de mayores recursos de seguridad.

El sindicato, que denunció hace solo quince días otro episodio violento hacia este mismo personal del centro, condena los hechos ocurridos en la mañana del pasado lunes, 1 de diciembre, cuando un paciente se acercó al centro de salud con el deseo de cambiar de localización para la intervención quirúrgica para la que ya tenía fecha en el Hospital de Tomelloso.

En ese momento, la trabajadora de administración le informó que al tener ya una cita concertada para su intervención, debía rellenar una instancia que sería tramitada y elevada a la gerencia posteriormente y que, pasado un tiempo, se le daría una respuesta a dicha solicitud. El hombre comenzó entonces a arremeter verbalmente contra ella, gritándole que quería que le cambiara la sede y que tenía que ser «ya mismo». Además, vociferó que debía hacerlo esa trabajadora y que de no ser así «sería la responsable directa de lo que le pudiese ocurrir durante la intervención».

Pese a los intentos de ésta para que el paciente se calmara y entrara en razón, la agresividad y los aspavientos fueron en aumento, llegando incluso a arrojarle a la cara la instancia que le había proporcionado para formalizar el trámite. Ante tales hechos, el personal salió a la entrada del centro sanitario, provocando la interrupción del normal funcionamiento de las consultas. Allí, un facultativo y el vigilante de seguridad hablaron con el hombre, pero al ver que no se avenía a razones ni desistía en su actitud, el propio personal llamó a la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos y sacó al exterior del centro al paciente.

El suceso, que ha sido denunciado ante la Guardia Civil, no es el primero que ocurre con esta persona, quien, al parecer, es reincidente en este tipo de comportamientos incívicos.

«Es inadmisible que este tipo de sucesos sigan produciéndose y más aún en este centro sanitario, el más conflictivo de toda la provincia, lo que demuestra la necesidad de mantener al personal de vigilancia», apunta el delegado de CSIF Sanidad en el área Mancha Centro, Alberto Rosales.

Por todo ello, desde CSIF se solicita que el centro de salud Tomelloso II sea declarado especialmente conflictivo, lo que justificaría la asignación de recursos, de manera que las autoridades podrían dirigir recursos policiales adicionales a esta zona de mayor riesgo. «Debe haber una evaluación de riesgos donde se evidencie que es un centro especialmente conflictivo por las agresiones, lo que puede conllevar la implementación de medidas específicas de seguridad y vigilancia», señala Rosales quien subraya que además de ampliar los recursos económicos, también se dotaría de medios, asegurando así la continuidad del vigilante de seguridad.

Cabe recordar que el centro de salud Tomelloso II es el de mayor agresividad en la provincia de Ciudad Real y el segundo de toda Castilla-La Mancha. Solo en los últimos seis meses del año, el sindicato ha denunciado hasta en cuatro ocasiones este tipo de hechos violentos contra el personal del ámbito sanitario en este centro sanitario.