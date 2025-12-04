Dos millones de euros de inversión en las comarcas de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel 

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) SACAM Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel ha formalizado esta mañana la firma de 20 contratos de ayudas LEADER con emprendedores, empresas y entidades locales que, gracias a 1,1 millón de euros de ayudas públicas, movilizarán una inversión cercana a los dos millones de euros en estas comarcas.



“Con este dinero, se pondrán en marcha esas 20 iniciativas que vienen a reforzar el potencial económico de la zona, la capacidad inversora de emprendedores y de empresas y, sobre todo, la revitalización de entornos rurales para garantizar esa actividad socioeconómica y, por ende, la generación de empleo o el mantenimiento del mismo y la continuidad de nuestros pueblos”.



Así lo ha resaltado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en declaraciones a la prensa antes del inicio de esta firma celebrada en el Museo Etnográfico de El Ballestero. Acto que ha contado con el alcalde de la localidad, Daniel Garrido; el presidente de SACAM, Gregorio Moreno; la alcaldesa de Pozohondo, Julia Sánchez; y el delegado de Agricultura en la provincia de Albacete, Ramón Sáez; entre otros representantes.



De estos 20 proyectos, siete se corresponden con la convocatoria de ayudas a empresas, ocho con la dirigida a entidades sociales y los cinco restantes son proyectos de emprendimiento, “que son para emprendedores, chicos y chicas que quieren darse de alta como autónomos en localidades que están en extrema o intensa despoblación y que se les ayuda con 27.000 euros”.



Se trata de un proyecto dentro de las políticas de desarrollo rural del PEPAC “que solo Asturias y nosotros implementamos en el territorio y que están teniendo grandísimos resultados. En este caso, estos cinco proyectos van a estar acompañados con 135.000 euros para dar inicio a esas expectativas empresariales que quieren desarrollar su actividad en los pueblos en los que han elegido”.



Además, la firma de estos 20 contratos pone de manifiesto el papel de los Grupos de Desarrollo Rural y de las ayudas LEADER como herramientas esenciales para “generar oportunidades reales y combatir la despoblación”, ya que promueven nuevas inversiones, refuerzan empresas que ya existen y mejoran o llevan nuevos servicios públicos a los pueblos. “Es, además, una muestra del compromiso del Gobierno regional con el medio rural y con un modelo de desarrollo que garantiza la igualdad de oportunidades y futuro para nuestros pueblos”, ha dicho el consejero.



En ese sentido, ha destacado el trabajo del Grupo Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que ha ejecutado el 100 por cien de los fondos del período LEADER 2014-2022, que ascienden prácticamente a cinco millones, y en el actual período ya alcanza el 27 por ciento de ejecución, que llega a otros casi cuatro millones de euros.



Con estos buenos datos, en este Grupo y en el resto de la región, el consejero ha asegurado que el reto que hay a partir de 2028 es “seguir peleando para que la línea LEADER siga siendo una realidad dentro del seno de la Unión Europea y para conseguir el mejor rédito posible económico para aplicar en nuestros pueblos. Prueba del compromiso del Gobierno regional de Emiliano García-Page que siempre ha confiado en esta línea de actuación y que está siendo refrendada por el trabajo que diariamente vienen realizando ellos mismos”.



Proyectos en El Ballestero y en Nava de Abajo

Tras la firma de los contratos, consejero ha tenido la oportunidad de conocer uno de los proyectos que hoy se han firmado y que se ha puesto en marcha gracias a una de las nuevas ayudas al emprendimiento del Gobierno regional en este periodo. Se trata de un salón de peluquería de una joven empresaria, Alicia, “un ejemplo claro de cómo estas ayudas generan actividad económica y contribuyen a frenar la despoblación en municipios como El Ballestero”.



Más tarde, en Nava de Abajo, pedanía de Pozohondo, ha visitado la empresa Hielo Cubinava, una muestra de cómo una empresa del medio rural, que emplea a más de diez personas, puede crecer y modernizar su producción gracias al apoyo LEADER.



Tranquilidad frente a la peste porcina africana

En relación con la situación de la peste porcina africana, el consejero ha explicado que fue uno de los temas abordados ayer en el Consejo Consultivo. Al respecto, ha indicado que hubo “una voz unánime de apoyo y de respaldo, primero a las labores de coordinación y de gestión que se están realizando en Cataluña, donde todos los consejeros pusimos en valor la prontitud y la gestión que se está realizando, incluso en el trabajo conjunto interadministrativo; y, por otro lado, un apoyo a que todos trabajemos en la línea de futuro para implementar la generación de medidas de bioseguridad y evitar la dispersión de la enfermedad, puesto que es muy peligrosa, una enfermedad que hace 30 años que no conocíamos en nuestro país y que puede tener unas repercusiones importantísimas económicamente hablando dentro del sector del porcino”.



Junto a esta cuestión, ministro, consejeros y consejeras abordaron la situación de la comercialización. Al respecto, Julián Martínez Lizán ha explicado que se aclaró la existencia de una zona delimitada de 20 kilómetros alrededor del foco, en la que hay cinco explotaciones, “que son las que mayor problema pueden tener a la hora de comercializar y sobre todo de exportar”.



Aunque también ha subrayado que “quedó la tranquilidad de que, en todo el contexto global mundial, solo dos países, México y Japón, son los que no aceptan porcino ya en este momento de ningún territorio de España, incluida Castilla-La Mancha, pero el resto de los países aceptan la regionalización”.



En ese sentido, las comunidades autónomas han agradecido el trabajo realizado por el Ministerio para firmar esos convenios, sobre todo con China, “que es el gran comprador de productos de porcino en Castilla-La Mancha”. De esa manera, “quedaron claras que la continuidad está asegurada, que la seguridad alimentaria que tenemos y la seguridad sanitaria en las explotaciones es máxima y que el sector del porcino está muy profesionalizado y trabaja de la mano de las administraciones para evitar cualquier problema de dispersión de la enfermedad. En ese sentido debemos y queremos seguir trabajando”. Por último, el consejero ha explicado que se ha de trasladar un “mensaje de tranquilidad en el que la alimentación que produce el sector del porcino, porque es totalmente sana para los consumidores y no tiene ningún tipo de afección”.