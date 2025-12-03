Cuatro millones de euros para generar más suelo industrial en Puertollano

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha confirmado “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos en condiciones de firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento y el Gobierno de España para desarrollar una inversión de 4 millones de euros para generar nuevo suelo industrial en Puertollano”.



En este sentido, Caballero ha remarcado la disposición del presidente García-Page de llevar a cabo este compromiso. “De manera que podríamos poner a disposición del Ayuntamiento cuatro millones de euros que vendrían muy bien para seguir ampliando los espacios, los terrenos y el suelo industrial, en definitiva, que en sí mismo también es un atractivo y un potente imán a la hora de traer empleo a Puertollano”, ha explicado José Manuel Caballero.



Con esta disposición, ha continuado, “podríamos abordar la continuación de las obras que estaban pendientes en el polígono industrial La Nava, incluso para poder abordar La Nava 3”, ha detallado.



“Este es un ejemplo más del absoluto compromiso del Gobierno del presidente García-Page con Puertollano y, sobre todo, con el desarrollo económico de la ciudad y con el bienestar de sus vecinos y vecinas”, ha concluido.



En el acto en el que ha realizado este anuncio, el vicepresidente segundo ha estado acompañado de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la inauguración del Centro Tecnológico de innovación y verificación avanzada de producto en Europa de ‘Arctech Verification Base’.