Lo que ha provocado una la mala combustión de una caldera en Ciudad Real: hay heridos

Dos personas, un hombre de 53 años y una mujer de 85 años, han resultado intoxicados por la mala combustión de una caldera de gasoil en una vivienda unifamiliar de la calle Iglesia, situada en la localidad ciudadrealeña de Herencia.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, han tenido lugar sobre las 17.12 horas.

Ambos afectados han sido trasladados al hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, el hombre en una UVI y la mujer en una ambulancia de Soporte Vital Básico. Además de los recursos sanitarios, en el suceso han intervenido la Guardia Civil y bomberos de Alcázar de San Juan.