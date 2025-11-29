Eurocaja Rural participa en la celebración de los ‘Premios al Mérito Empresarial 2025’ de FECIR

Eurocaja Rural ha participado, como entidad patrocinadora, en una nueva edición de los ‘Premios al Mérito Empresarial 2025’, promovidos por la Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR) para reconocer la trayectoria y el esfuerzo del tejido empresarial de la provincia.

El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, entregó el ‘Premio al Modelo de Empresa Agroalimentaria 2025’, que recayó en COVICAR-Sociedad Cooperativa Virgen del Carmen, de Almodóvar del Campo, acompañado por el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero.

El reconocimiento a esta cooperativa, que cuenta con más de 60 años de historia, le ha sido otorgado por su dedicación en la promoción de productos locales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, como son los cereales, el vino, los frutos secos y muy especialmente su aceite de oliva virgen extra, con las variedades Arbequina y Cornicabra.

La participación de Eurocaja Rural como patrocinador en esta gala de premios ratifica su apuesta por impulsar la organización y desarrollo de iniciativas promovidas por el tejido empresarial de Ciudad Real. Este mismo mes de noviembre, Eurocaja Rural y FECIR suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar el crecimiento y consolidación del colectivo empresarial de la provincia, mediante el impulso de iniciativas estratégicas y de promoción sectorial.

El evento, celebrado en el Atrio de IFEDI en Ciudad Real, ha contado con la participación del presidente de FECIR, Carlos Ramón Marín de la Rubia, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares Jiménez, o la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández Morena, entre otros responsables institucionales.