El Servicio de Oftalmología de Alcázar vuelve a destacar: un primer premio y el encargo de organizar una mesa en 2026

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), ha vuelto a situarse entre los referentes de su especialidad a nivel nacional tras su participación en el 101º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), celebrado en Santiago de Compostela, donde obtuvo el primer premio en la categoría de comunicaciones en vídeo.



El trabajo premiado, titulado “Luxación del cristalino a cámara vítrea. Al filo de lo imposible”, presenta una innovadora propuesta quirúrgica en un caso de alta complejidad tras una luxación traumática del cristalino.



La técnica permitió rescatar el saco cristaliniano y refijar el complejo a la lente, con una evolución clínica satisfactoria tras más de un año de seguimiento. Son autores del vídeo el jefe de servicio, el doctor Fernando González del Valle, junto a los doctores Carmen González Polo, Javier Celis Sánchez y María Bermúdez Mora.



Además del premio, la Asamblea de la SEO ha encomendado al doctor Lorenzo López Guajardo, del hospital Clínico de Madrid y al doctor González del Valle, la organización de una mesa redonda sobre desprendimiento de retina y cirugía escleral -una de las sesiones más relevantes del programa científico- para el 102º congreso nacional de 2026.



Desde la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, se ha felicitado al servicio “por un reconocimiento que no solo premia una técnica extraordinaria, sino el rigor, la constancia y la cultura de excelencia que el servicio sostiene día a día”.



Se ha subrayado también que “este resultado es inseparable del trabajo coordinado de oftalmólogos, enfermería especializada y anestesia, y proyecta el talento clínico de Castilla-La Mancha a nivel nacional”.



Por su parte, el jefe del Servicio de Oftalmología ha destacado que “estos premios son valiosos porque vienen de nuestros propios compañeros, pero lo importante es que también premian el trabajo cotidiano, el esfuerzo acumulado de muchos años y de muchas personas”.



Asimismo, ha recordado que este año el servicio celebra su 31 aniversario y que la consultora Merco lo sitúa entre los 15 servicios con mejor reputación del país lo que confirma la calidad percibida no solo por la comunidad científica, sino también por pacientes, profesionales y agentes del sistema sanitario.



31 años como servicio de referencia en el sistema público

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar participa cada año de forma activa en foros científicos nacionales, incorpora técnicas quirúrgicas complejas y cuenta con un equipo multidisciplinar altamente especializado, lo que ha permitido consolidar su posición como unidad de referencia en el sistema público sanitario.



Durante sus 31 años de trayectoria ha evolucionado tecnológicamente, ha incrementado su cartera de servicios y ha liderado procedimientos que solo se realizan en centros de alta especialización.



La Dirección Gerencia destaca que logros como este “refuerzan la proyección nacional de la sanidad pública de Castilla-La Mancha y demuestran que fuera de las grandes capitales también se hace investigación clínica, innovación quirúrgica y ciencia de primer nivel”.



Asimismo, subraya que el liderazgo del servicio “no se entiende sin una visión de equipo, sin la participación de enfermería y anestesia en el quirófano, ni sin el compromiso y la disciplina técnica de todos sus profesionales”.