Lluvia de euros en Alcázar de San Juan

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves y que ha recaído en el número 28201 ha sido consignado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Loterías y Apuestas del Estado ha informado en un comunicado de prensa de que este número se ha consignado en la administración ubicada en el centro comercial Carrefour, en la carretera de Herencia, y también en Úbeda (Jaén), Alcobendas (Madrid) y Lorca (Murcia).

Este primer premio está dotado con 300.000 euros al número, mientras que el segundo premio -con 60.000 euros al número- ha recaído en el 10644 y los reintegros han sido para los números 1, 5 y 8.