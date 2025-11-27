Trágico accidente en Ciudad Real

Un joven de 21 años ha fallecido este jueves en Valdepeñas (Ciudad Real) tras colisionar contra un tractor en el turismo que conducía.

Según ha informado a EFE el 112, el joven era el único ocupante del vehículo y no hay más personas afectadas, puesto que el conductor del tractor ha salido ileso.

A la zona del suceso, que se ha producido pasadas las 18:30 horas de este jueves en el kilómetro 96 de CM-412, han acudido la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas y una UVI móvil, que solo ha podido certificar el fallecimiento del joven.