Les salvan la vida y ya disfrutan de la libertad en Ciudad Real

El delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia de Ciudad Real, Agustín Espinosa, y la alcaldesa de Castellar de Santiago, María del Carmen Ballesteros, han participado, este jueves, en la liberación de tres ejemplares de Águilas (2 reales y 1 imperial ibérica) que ha tenido lugar en la reserva forestal Chico Mendes-Los Barranquillos, «un espacio muy adecuado para la fauna debido a sus inmejorables condiciones».

Minutos antes de su liberación, Espinosa ha explicado que los tres ejemplares han recibido tratamiento durante estos últimos meses, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘El Chaparrillo’ de Ciudad Real dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En concreto, las dos Águilas Reales, de tan solo un año, llegaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘El Chaparrillo’ con traumatismos siendo encontradas en las localidades de Ciudad Real y Santa Cruz de Mudela, mientras que el Águila Imperial, también de primer año de vida, cayó de un nido antes de tener capacidad de vuelo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Agustín Espinosa ha explicado que los tres ejemplares, «han sido marcados y podrán ser localizados en todo momento gracias al GPS que se les ha instalado, incorporándose de este modo, al programa de seguimiento que la Delegación de Desarrollo Sostenible lleva a cabo con un seguimiento diario de las aves liberadas en la provincia de Ciudad Real.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha resaltado el trabajo que realizan los agentes medioambientales y los técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘El Chaparrillo’ para sortear la amenaza de extinción que planea sobre muchas especies de fauna de nuestro medio natural, como sucede con el águila imperial ibérica, rapaz «en peligro de extinción», según el Catálogo de Especies Protegidas de Castilla-La Mancha. Una labor que está dando sus frutos ya que la provincia de Ciudad Real cuenta en la actualidad con 140 parejas de Águilas Imperiales y otras 50 parejas de Águilas Reales.

Asimismo, Espinosa ha puesto en valor la reserva forestal Chico Mendes-Los Barranquillos, «un refugio «importantísimo y único de carácter privado» de Castilla-La Mancha cuyo propietario «dedica enormes esfuerzos en la recuperación de la biodiversidad de la zona, a la recuperación de especies y al mantenimiento de un ecosistema» estando a disposición de educación ambiental y de aquellos investigadores que lo quieran visitar. Además, permite a la Delegación de Desarrollo Sostenible «la obtención de muchos datos sobre esta recuperación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real».