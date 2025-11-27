Estafó a una mujer 40.000 euros: cazado en Ciudad Real

Efectivos de la Guardia Civil han identificado en Puertollano (Ciudad Real) a uno de los presuntos autores de una estafa a una vecina de Tolosa que desembolsó 40.000 euros a lo largo de tres años para participar en un falso negocio ‘online’.

El instituto armado ha dado cuenta de este caso en una publicación en las redes sociales, en la que explica que los delincuentes propusieron a la víctima, por medio de un mensaje, participar en un negocio de venta de patinetes y relojes a través de internet.

Para ello, la mujer aportó dinero por medio de transferencias y ‘Bizum’, pero el pasado mes de septiembre se percató de que no estaba recibiendo ningún beneficio de la operación y de que la persona que ha había captado para el negocio la había bloqueado.

Finalmente, la investigación de estos hechos permitió identificar en Puertollano a uno de los presuntos estafadores, quien prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado 19 de noviembre.