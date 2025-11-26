La Fundación Globalcaja, reconocida en los II Premios Empresariales de la Economía Social

La Fundación Globalcaja ha sido reconocida por la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha, durante un acto que ha tenido lugar en IFEDI, Ciudad Real, con motivo del Día de la Economía Social, que ha reunido a más de 200 representantes del sector y en el que se ha distinguido a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Mariano León, presidente de Globalcaja, y a su vez de la Fundación en Ciudad Real, ha tenido la oportunidad de recoger y agradecer este reconocimiento, que viene a otorgar valor al modelo empresarial de una entidad que tiene a las personas en el centro y en la que, ante todo, priman los principios y valores.

El espíritu de banca social y comprometida de la cooperativa de crédito queda reflejado en la decisión de la entidad de destinar el 17,5% de sus beneficios a devolver a la sociedad la confianza que depositan sus 136.000 socios y más de 460.000 clientes en la entidad. Y lo hace apoyando iniciativas de toda índole, culturales, deportivas, sociales, educativas y de estímulo empresarial, con el objetivo de contribuir al progreso de Castilla-La Mancha.

Esta inversión social de Globalcaja ,que se canaliza a través de sus Fundaciones y del Fondo de Educación y Promoción, asciende a más de 80 millones de euros.