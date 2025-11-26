Ciudad Real ya huele a Navidad con una programación «hecha por y para su gente»

Este fin de semana del 29 y 30 de noviembre dará comienzo oficialmente la Navidad 2025 en Ciudad Real, con las primeras actividades de una programación elaborada por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento, pero a la que contribuyen con su colaboración numerosas asociaciones y entidades de la capital.

Por ahí ha querido comenzar la concejal responsable del área, Mar Sánchez, la presentación, asegurando que «esta Navidad no la ha hecho el Ayuntamiento, la ha hecho Ciudad Real, la ha hecho su gente, asociaciones, entidades sociales, culturales y educativas, comerciantes, hostelería, colectivos deportivos, hermandades, cada vecino, cada familia que aporta una idea, que suma, propone e impulsa. Hoy estáis aquí una pequeña representación y quiero daros las gracias por vuestro trabajo y colaboración y por estar siempre presentes y dispuestos para nuestra ciudad».

A partir de ahí, Sánchez ha considerado que «hemos construido una Navidad inclusiva para que nadie se quede fuera, diversa para que todos encuentren un motivo para participar, cultural poniendo en valor nuestro patrimonio y tradiciones, familiar con actividades pensadas para todos sin importar la edad, viva para el apoyo al comercio, la hostelería y la economía local, y solidaria, ya que la Navidad también es compromiso y apoyo mutuo».

La programación arranca este fin de semana con la presentación el sábado del cartel y el pregón de la Navidad a cargo de la Asociación de Belenistas, que llega este año con importantes novedades. El domingo se inaugurarán los montajes del Antiguo Casino, que lleva por nombre «Los sueños del Carpintero», y de la Diputación, belenes que serán protagonistas en la noche del 27 de diciembre junto al Napolitano, que se inaugurará el día 8 de diciembre y que promete sorprender y ganarse el corazón de los ciudadrealeños.

El domingo por la tarde, a las 19.00 horas en la Plaza Mayor, tendrá lugar el espectáculo para celebrar el encendido de luces, con un montaje que dobla sus elementos de luces, sonidos y pirotecnia con proyecciones tanto en la fachada del Ayuntamiento como en los edificios aledaños generando una sensación inmersiva de 360º.

Como principales novedades, también destaca una Zambobada organizada por el Centro Artístico Infinito que tendrá lugar en la Plaza de la Merced, y sobre todo el cambio de ubicación de las migas de fin de año, organizadas por la Federación de Peñas, que se trasladarán al Parque de Gasset para integrarse con la Carrera del Pavo.

Jugarama, organizado por la concejalía de Juventud e Infancia, también llegará con novedades importantes igual que la Cabalgata de Reyes, que este año contará con una nutrida participación del tejido asociativo de la ciudad y en la que se repartirán 3.000 kilos más de caramelos que el año pasado.

La programación completa se podrá consultar desde el domingo en la página web del Ayuntamiento y dentro de unos días se podrá recoger en papel en la concejalía de Festejos.