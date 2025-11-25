Confirmado: Pablo López actuará en Puertollano

Pablo López actuará el 27 de febrero en el Auditorio Municipal de Puertollano (Ciudad Real) dentro de su gira de teatros `El niño del espacio´.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el artista malagueño regresará a Puertollano casi una década después de su concierto de 2016, cuando llenó el Auditorio con su tour `Once historias y un piano´.

La nueva gira coincide con su reciente single del mismo nombre y supondrá el reencuentro del cantante con su público tras `Concierto 360 grados. Un piano, una voz´.

López ha anunciado una treintena de actuaciones por toda España en 2026, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla o Santander.

El público podrá disfrutar de un espectáculo diseñado para teatros y las entradas ya están a la venta desde 71 euros.