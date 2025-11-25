500.000 euros para la ampliación de este conservatorio en la provincia de Ciudad Real

El Ayuntamiento de Tomelloso continúa apostando por la mejora de las instalaciones educativas y culturales de la ciudad con un nuevo proyecto de ampliación del Conservatorio Municipal de Música. La actuación contempla la construcción de dos aulas polivalentes y un nuevo salón de ensayos, además de la renovación integral del entorno exterior del centro para dar cabida a un auditorio al aire libre.

Actualmente se encuentra en fase de redacción el Proyecto de Ejecución, que se prevé finalizar el próximo mes, con el objetivo de iniciar las obras en abril o mayo de 2026. Esta intervención permitirá dotar al Conservatorio de los espacios necesarios para atender la demanda de alumnado, ampliar la gama de estudios y mejorar las condiciones de enseñanza musical en Tomelloso.

El proyecto contempla la creación de una nueva aula de ensayos, de características similares a la ya existente –que cuenta con una superficie útil de 105 metros cuadrados–, así como la incorporación de zonas comunes de conexión con el edificio principal, nuevos aseos y áreas de almacenaje. En total, la ampliación supondrá unos 250 metros cuadrados de superficie nueva construida.

La actuación incluye también la recuperación y mejora del jardín trasero del Conservatorio, que se convertirá en una zona de descanso y esparcimiento. Se renovarán los sistemas de riego, el mobiliario exterior y los pavimentos, y se incorporarán elementos naturales o estructurales para crear zonas de sombra. Asimismo, se adecuará la actual pista polideportiva para transformarla en un auditorio abierto al aire libre, pensado para acoger actividades y actuaciones musicales del propio alumnado.

En definitiva, esta ampliación busca hacer del Conservatorio un espacio más funcional, sostenible y conectado con su entorno, donde la educación artística y el medio ambiente convivan en armonía, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El proyecto cuenta con una inversión de 500.000 euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder de la asignación concedida a Tomelloso para el periodo de programación 2021-2027, destinada a reforzar el compromiso del equipo de gobierno con la ampliación y diversificación de la oferta de estudios musicales en Tomelloso. Esta nueva actuación se suma a los 250.000 euros ya invertidos en 2024 para la adecuación de las instalaciones interiores del centro que ya está disfrutando su comunidad educativa.