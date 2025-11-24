Golpe a la caza furtiva en Ciudad Real; hay siete personas implicadas

En los últimos meses el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real venía detectando un incremento en los episodios de furtivismo en fincas de caza mayor de la provincia. Como respuesta a esta problemática, se redobló el esfuerzo por controlar y minimizar estas conductas delictivas, especialmente en la época de berrea, valiéndose para ello también de la magnífica y estrecha colaboración con la Guardería de algunas de las fincas afectadas.

Como resultado y fruto de los servicios realizados, en las últimas semanas se produjeron los siguientes resultados:

•Almuradiel (Ciudad Real)

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, la Patrulla de SEPRONA de Viso del Marqués, tuvo conocimiento de varios hechos de furtivismo en una finca de caza ubicada en este término municipal, localizándose los cadáveres de varios ciervos abatidos y con los cuernos serrados.

Como consecuencia SEPRONA de esta demarcación inició la oportuna investigación, estableciendo servicios de vigilancia junto con la Guardería de la finca para tratar de detectar e interceptar a los supuestos autores, en el caso de que se volviesen a repetir las referidas conductas.

Finalmente, a mediados del mes de octubre en uno de esos servicios de vigilancia lograron localizar a dos cazadores furtivos, sorprendiéndolos in-fraganti tras realizar tres disparos que por fortuna no abatieron ninguna pieza. En el momento en el que los furtivos se vieron sorprendidos emprendieron la huida, logrando proceder a la detención de uno de ellos y a la investigación posterior del segundo, tras ser plenamente identificado. También se investigó a un tercero relacionado con estos hechos, logrando con ello el esclarecimiento de varios delitos cometidos por los mismos autores.

Tras la detención se le intervino el arma utilizada a estas personas, comprobando que tenía la numeración borrada, para impedir su plena identificación, además llevaba instalados un visor nocturno y un silenciador, para lo que habían modificado la boca del cañón. También se les intervino una mochila con cuchillos de caza, munición y otros enseres.

Practicadas gestiones para averiguar la procedencia del arma se descubrió que esta estaba relacionada con un robo con fuerza cometido en la provincia de Huelva en el año 2021, en este fueron sustraídas varias armas de fuego, dándose además la curiosa circunstancia de que en este robo también fue sustraída una escopeta, que tenía igualmente la numeración borrada e intervenida en el mes de enero de este año por la misma Patrulla a un cazador, este fue sorprendido en línea de retranca en una montería celebrada en término municipal de San Lorenzo de Calatrava. (Ciudad Real).

Las armas intervenidas han sido enviadas al laboratorio del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid. A la persona detenida y los dos investigados, se le imputan delitos contra la flora y la fauna, pertenencia de grupo criminal, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, además de otro de robo con fuerza en las cosas.

•Abenojar (Ciudad Real)

De modo similar al caso anterior, tras tener constancia SEPRONA de Almadén de la comisión de hechos delictivos de esta naturaleza en su demarcación, procedió a la apertura de otra investigación realizando servicios en colaboración con los efectivos de la Guardería de Caza de varias fincas.

Finalmente, con ocasión de uno de estos dispositivos realizados en una finca situada en el término municipal de Abenojar (Ciudad Real), sorprendieron a dos personas que tras penetrar en la finca habían dado muerte a dos ciervos adultos sin contar con autorización del titular cinegético.

•Almadén (Ciudad Real)

Por otra parte, esta misma patrulla consiguió esclarecer otro delito de furtivismo ocurrido en el término municipal de Almadén donde fue abatido un venado. Se consiguió gracias a la coincidencia balística e imágenes del fototrampeo de otro delito de estas características en Abenojar, en el fueron captados dos cazadores.

Por estos hechos se imputa a los dos autores dos delitos contra la fauna y flora, siendo intervenido en esta operación un rifle de caza mayor.