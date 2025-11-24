Bolaños de Calatrava impulsa el deporte base con un acuerdo de colaboración junto a la Fundación Globalcaja

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, a través de su Concejalía de Deportes, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Globalcaja destinado a fortalecer e impulsar el deporte base en la localidad durante la temporada 2025/2026.

Esta iniciativa se centra especialmente en apoyar a las Escuelas Deportivas Municipales de fútbol y balonmano, que actualmente reúnen a cerca de 500 jóvenes participantes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El acto de firma del convenio ha contado con la presencia del alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, el concejal de Deportes, Santiago Gómez, el presidente de Globalcaja, Mariano León Egido, y la directora de la Fundación Globalcaja, Mayte Carmona.

Desde la Concejalía de Deportes se ha puesto en valor la importancia de este tipo de alianzas, que contribuyen a reforzar el tejido deportivo local y a promover hábitos de vida saludables entre la juventud. Asimismo, se destacó que la práctica deportiva favorece la transmisión de valores esenciales como el esfuerzo, la convivencia, la disciplina y el trabajo en equipo.

Por su parte, la Fundación Globalcaja subraya su compromiso con el fomento del deporte base como herramienta social fundamental para el desarrollo integral de niños y jóvenes, animando a continuar impulsando iniciativas que beneficien directamente a la comunidad.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava reafirma su apuesta por el deporte como pilar educativo y social, y avanza en su objetivo de ofrecer a los más jóvenes oportunidades de crecimiento personal y deportivo en instalaciones municipales de calidad y con el respaldo de entidades comprometidas con el bienestar de la ciudadanía.