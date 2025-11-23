Incendio en Ciudad Real; varios vehículos resultan afectados

Ha ocurrido este sábado

Foto de archivo: Néstor Robaina

Seis vehículos se han visto afectados este sábado por el incendio de uno de ellos una explanada situada en la calle Mallorca de Ciudad Real, donde varios coches permanecían estacionados.

Según ha informado este domingo la Policía Municipal a través de las redes sociales, el incendio se produjo sobre las 20:00 horas cuando el fuego, originado en uno de los turismos, se propagó con rapidez y terminó alcanzando a otros cinco, que resultaron dañados en distinta consideración.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS), que lograron extinguir el fuego poco después de su llegada y evitar que las llamas avanzaran hacia otros vehículos.

La Policía Municipal ha señalado que afortunadamente no se registraron heridos. 

