Ciudad Real celebra un aniversario muy especial de una figura clave de su historia

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha conmemorado el 804 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio mediante un recital de cantigas interpretado por El Parnaso Musical, formación especializada en música medieval.

La iniciativa se ha desarrollado en la Plaza Mayor, a los pies de la estatua del fundador de la ciudad, en un escenario abierto al público.

Durante la actividad, Cristina Galán, responsable municipal de Turismo, ha señalado la relevancia de recordar que Ciudad Real es una ciudad alfonsí y ha destacado que este hecho constituye un motivo de orgullo para la ciudadanía.

Asimismo, ha indicado que las raíces, el patrimonio y la historia local representan un legado construido por múltiples generaciones y que merece ser reconocido y valorado, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Galán ha afirmado además que un concierto medieval en pleno corazón urbano permite compartir este acervo cultural y disfrutarlo colectivamente.

Ha añadido que la especialización de El Parnaso Musical convierte su interpretación en una propuesta adecuada para evocar la época del monarca, favoreciendo que el público experimente un viaje simbólico al pasado.

El recital ha reunido a numerosos asistentes y se ha consolidado como una actividad destinada a reforzar la identidad histórica de la ciudad y a poner en relieve la figura de Alfonso X el Sabio.