Los derechos de las personas LGTBI centran un acto en este municipio de Ciudad Real

El municipio de Miguelturra ha acogido una de las actividades enmarcadas en el programa estatal ‘España en Libertad-50 años’, una iniciativa destinada a poner en valor cinco décadas de avances en derechos civiles y libertades públicas.

En esta ocasión, el acto ha contado con la colaboración de la Asociación Amparo LGTBI, que ha impulsado una jornada celebrada bajo el lema ‘Los derechos toman la calle’, ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.

Mariano Donate, presidente de la asociación, ha destacado la importancia simbólica de que Miguelturra haya sido elegida para conmemorar este aniversario.

«Las personas del colectivo LGTBI hemos experimentado un avance significativo en nuestros derechos durante estos 50 años. Hoy celebramos que lo hemos conseguido, pero también recordamos que debemos protegerlos porque, aunque los derechos se conquistan con mucho esfuerzo, pueden perderse en un segundo», ha afirmado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha recordado que este acto es «una de las actividades más necesarias del programa», subrayando la importancia de visibilizar tanto la historia del colectivo como los desafíos actuales.

«Hace 50 años las personas LGTBI eran perseguidas judicialmente, recibían palizas y vivían con miedo. Hoy hemos conquistado derechos fundamentales como el matrimonio igualitario, y ya no se discrimina legalmente por la orientación o identidad sexual», ha señalado.

No obstante, Broceño ha advertido de que aún queda camino por recorrer: «A pesar del avance legislativo, continúan produciéndose agresiones e insultos, como los ocurridos recientemente en Cuenca o los ataques contra el mobiliario urbano aquí en Miguelturra. Esto demuestra que todavía tenemos mucho trabajo por delante».

El subdelegado ha agradecido «la implicación y el compromiso» de la Asociación Amparo LGTBI y del Ayuntamiento de Miguelturra, destacando que la organización del acto «ha sido muy sencilla gracias a su dedicación».

Para finalizar, ha hecho un llamamiento a la participación y a la unidad social: «Las luchas por la igualdad no corresponden solo al colectivo afectado. Hoy son las personas LGTBI, mañana pueden ser los inmigrantes o las mujeres. Solo si trabajamos todos juntos tendremos una democracia plena basada en la igualdad».