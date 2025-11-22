Juzgadas dos personas en Ciudad Real por falsificar contratos agrícolas tras la muerte de la arrendadora

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los días 27 y 28 de noviembre a G.J.S. y J.J.S., socios y administradores de una empresa con sede en La Solana, acusados por la Fiscalía de una tentativa de estafa por haber presentado presuntamente dos contratos de arrendamiento de fincas agrícolas con firmas falsificadas de la arrendadora fallecida para intentar mantener su explotación.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, ambos venían firmando contratos anuales de arrendamiento con A.P.V. desde al menos 2016. Tras su fallecimiento, el 5 de febrero de 2020, las fincas pasaron a ser propiedad de J.I.V.M.

Sin embargo, apenas nueve días después, los acusados registraron en la Oficina de Distrito Hipotecario de Valdepeñas dos contratos fechados el 21 de diciembre de 2019, con una duración de diez años y rentas de 11.000 y 3.500 euros, cuyas firmas, según la Fiscalía, habían sido falsificadas con ánimo de lucro para continuar en el uso de las tierras tras la muerte de la arrendadora.

Por estos hechos, la Fiscalía pide dos años de prisión para cada procesado y reclama para la empresa una multa de 10.000 euros y la suspensión de actividad durante un año.