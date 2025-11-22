Juana González Rodríguez y su obra ‘Miedo’ gana el Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas en Ciudad Real

El Museo Municipal López-Villaseñor ha acogido este sábado la reunión y el fallo del jurado del XXXIV Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas, en el que se ha concedido el Primer Premio a Juana González Rodríguez por ‘Miedo’; el Segundo Premio a Alejandro Botubol Bolaños por ‘El Sueño de Zurbarán’; y el Tercer Premio a Carmen Chofre García por ‘Ana’.

La sesión ha estado presidida por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano, quien ha resaltado la categoría del comité evaluador y ha agradecido de forma expresa la implicación de sus miembros.

El edil ha aludido a la «generosidad» del jurado y a la calidad de sus trayectorias, subrayando que se trata de un grupo «de primer orden» cuya presencia refuerza el prestigio del certamen y del Museo López-Villaseñor, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Además de los premios principales, el jurado ha otorgado el Premio de la Diputación Provincial a Cecilio Chaves Aparicio por la obra ‘Azoteas’, y concedió medallas de honor a Pedro Peña Gil, Jesús Pizarro Cañamero, Teruhido Ando y Ángel Barroso Crespo, en reconocimiento a la calidad de sus trabajos.

El tribunal ha estado compuesto por Julián Díaz Sánchez, catedrático de Historia del Arte de la UCLM; Juliette de Haro Gómez, directora artística; Francisco Javier de Juan Martínez, pintor; y Andrés Baos, en representación de la Diputación Provincial, bajo la presidencia de Pedro Lozano. La Secretaría fue desempeñada por Sonia María González Martínez.

La entrega oficial de premios tendrá lugar coincidiendo con la apertura de la exposición colectiva que reunirá todas las obras seleccionadas y premiadas en esta edición, con la que Ciudad Real reforzará, una vez más, la posición del Museo López-Villaseñor como referente ineludible del arte contemporáneo en la ciudad.