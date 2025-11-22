Ciudad Real celebra este domingo un concierto de música alfonsí por el aniversario del nacimiento de Alfonso X El Sabio

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Oficina de Turismo, ha organizado un concierto extraordinario de música alfonsí en la Plaza Mayor, a cargo del grupo Il Parnasso Musicale, que se celebrará este próximo domingo, día 23, a las 13.00 horas con motivo del aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, fundador de la ciudad y una de las figuras más influyentes en la historia del conocimiento, la literatura y la cultura en España.

La actividad se enmarca en la inauguración del VI Congreso Mundial de las Letras Hispanas ‘Miguel de Cervantes y Alfonso X el Sabio’, un encuentro internacional que reúne en Ciudad Real a escritores, poetas, artistas, académicos e investigadores procedentes de distintos países, consolidando a la capital como referente cultural y académico, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Cristina Galán, destacó la relevancia del acto y el vínculo profundo de la ciudad con la figura del Rey Sabio. «Ciudad Real nació bajo el impulso de Alfonso X, y hoy su legado sigue siendo un pilar esencial de nuestra identidad. Este concierto es una forma de honrar esa herencia y de compartir con nuestros vecinos y visitantes el orgullo de pertenecer a una ciudad llena de historia, conocimiento y cultura».

Durante el concierto, Il Parnasso Musicale interpretará una selección de piezas vinculadas al repertorio alfonsí, ofreciendo un homenaje sonoro a la riqueza cultural promovida por Alfonso X y a su labor fundamental en la recopilación y difusión del saber.