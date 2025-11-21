Un trabajador de la ONCE es atacado en Ciudad Real

Un trabajador invidente de la ONCE ha sido atracado y golpeado en la noche de este jueves cuando intentaba acceder al portal de su domicilio en la zona de la Plaza de la Provincia de Ciudad Real.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, los hechos se sucedieron sobre las 21.00 horas, cuando esta persona invidente accedía al portal de su domicilio y fue abordada por dos varones que, según ha relatado, tenían «acento árabe».

El hombre fue golpeado en la cara y derribado al suelo, tras lo cual le fue sustraído el teleoperador, cupones y dinero.

De su lado, y tras confirmar los hechos, el director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villahermosa, ha asegurado a Europa Press que el vendedor se encuentra bien, aunque «muy alterado y afectado».

Si bien se trata del «suceso más grave que ha afectado a la agencia en los últimos tiempos», Villahermosa ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

«Estamos preocupados porque le ha pasado a una persona muy vulnerable, pero no se trata de hechos habituales ni muchísimo menos y hasta ahora el colectivo no ha tenido ningún problema en Ciudad Real, que no es precisamente una ciudad insegura para nosotros», ha concluido.