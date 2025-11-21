‘Los derechos toman la calle’ en este pueblo de Ciudad Real

La Plaza de la Constitución de Miguelturra acogerá este sábado, 22 de noviembre, a las 12.00 horas, la actividad ‘Los derechos toman la calle’, un acto enmarcado en la programación provincial de la conmemoración ’50 años en libertad’, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La iniciativa pretende visibilizar los avances sociales y democráticos logrados por el colectivo LGTBI en las últimas cinco décadas, poniendo en valor una historia de conquistas, convivencia y ampliación de derechos que ha contribuido decisivamente al fortalecimiento de la democracia en España.

Se trata de un encuentro abierto a la ciudadanía con el objetivo de reforzar el mensaje de que los derechos y las libertades se defienden cada día, también en la calle, y de que la igualdad plena sigue siendo una tarea colectiva, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real en nota de prensa.

El acto cuenta con la colaboración de la asociación Amparo LGTBI, que participará en la dinamización de la jornada, y forma parte del programa provincial coordinado por la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, que durante estos meses está desarrollando diferentes actividades en torno al aniversario de la recuperación de las libertades en nuestro país.

La conmemoración ’50 años en libertad’ incluye iniciativas destinadas a divulgar la memoria democrática, promover la participación ciudadana y reconocer el papel de quienes han contribuido a avanzar en derechos, dentro de un marco de modernización, cohesión social y valores constitucionales.