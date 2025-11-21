Esclarecido el atropello de la semana pasada en Puertollano: hay un detenido

La Policía Local de Puertollano (Ciudad Real) ha detenido al presunto autor del atropello ocurrido el pasado 14 de noviembre en la calle Vía Crucis de la localidad, en el que un hombre de 44 años resultó herido en las extremidades y la cabeza.

Según ha informado el Ayuntamiento de Puertollano en nota de prensa, el conductor abandonó el lugar tras el siniestro, por lo que el grupo de investigación de la Unidad de Atestados inició de inmediato las averiguaciones para identificarlo.

Días después se procedió a su identificación y detención y se le investiga por un delito de lesiones imprudentes y otro de abandono del lugar del accidente.

El presunto autor del atropello ha sido puesto a disposición judicial y el peatón atropellado evoluciona favorablemente de sus lesiones.