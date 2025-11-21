Denuncian una agresión a un personal administrativo del centro de salud de Tomelloso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha denunciado este viernes una nueva agresión verbal, con amenazas e intimidación, al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II, en la provincia de Ciudad Real.

Los hechos, han señalado en un comunicado de prensa, tuvieron lugar en la mañana de este jueves cuando un paciente se acercó a las instalaciones sanitarias para ser atendido por su médico de cabecera.

Toda vez que el facultativo no estaba allí en esos momentos, ya que había salido a un aviso domiciliario, el hombre comenzó a increpar e insultar al personal administrativo, lo que creó un ambiente de inseguridad y miedo entre el resto de usuarios y obligó a avisar a la Guardia Civil, quienes consiguieron apaciguar la situación hasta que se marcharon.

En esos momentos, el agresor volvió a reiterar sus amenazas contra las auxiliares administrativas, lo que hizo necesaria la intervención de todos los trabajadores y, en particular, uno de los facultativos medió y atendió con celeridad a esta persona con la finalidad de que abandonara el centro cuanto antes y con ello poder tranquilizar a las trabajadoras.

CSIF ha condenado esta nueva agresión al personal del ámbito sanitario, ha lamentado que sigan produciéndose estos hechos y ha exigido que se vuelva a dotar de vigilante de seguridad a este centro, tras su retirada el pasado mes de julio.

«Ya advertimos de los problemas que habría al retirar al vigilante de seguridad», ha señalado el sindicato, que ha lamentado que desde que se eliminó al vigilante de seguridad «no han dejado de producirse» agresiones verbales y amenazas al personal de este centro de salud.

De hecho, el sindicato ha recordado que el centro de salud Tomelloso II es el primero con mayor conflictividad e incidencia de agresiones de la provincia de Ciudad Real y el segundo de toda Castilla-La Mancha. Solo en 2024 se registraron 15 episodios violentos en este centro sanitario, seguido con 9 el centro de salud I de esta misma población.

Ante estos hechos, la Central Sindical ha preguntado si la Gerencia de Tomelloso ha solicitado ya a los Servicios Centrales del Sescam la necesaria autorización, que al parecer sería preceptiva, para dotar de guardia de seguridad a este centro sanitario.

Asimismo, ha reclamado de forma urgente la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud de esta área para determinar qué medidas son precisas adoptar y que se hagan efectivas y extensivas a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios.