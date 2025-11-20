Estafaron en Toledo y Ciudad Real y ahora son pillados en Bilbao

La Guardia Civil ha desarticulado en Bilbao un grupo criminal dedicado a las estafas online a través de una web fraudulenta que ofertaba productos electrónicos.

A las tres personas investigadas como presuntas autoras se les acusa de catorce delitos de estafa continuada, uno de blanqueo de capitales, uno de pertenencia a grupo criminal y tres de usurpación de estado civil.

La operación se inició en julio de 2024 cuando un ciudadano presentó una denuncia después de intentar comprar un teléfono móvil valorado en 155,99 euros en una web y haber recibido varias comunicaciones en las que se le solicitaba repetir la operación en diferentes cuentas, sin llegar nunca a recibir el producto adquirido ni respuesta alguna.

Con los datos bancarios facilitados, los agentes pudieron dar cuenta de la desaparición de la web e identificaron tres cuentas empleadas para la recepción de los pagos de los perjudicados, por un importe superior a 2.000 euros.

Finalmente lograron identificar a tres personas como presuntos miembros de la red fraudulenta, con los roles bien diferenciados de contactar con las víctimas, gestionar los pagos y mover los fondos obtenidos ilícitamente.

La operación ‘Brioso’ ha permitido esclarecer diecinueve hechos delictivos, con víctimas repartidas en provincias de Bizkaia (1), Barcelona (2), Valladolid (2), Granada (2), Ávila (1), Pontevedra (1), Huelva (1), Toledo (1), Ciudad Real (1), Zaragoza (1) e Islas Baleares (1).