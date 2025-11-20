Atropello mortal en un pueblo de Ciudad Real

Triste suceso en este pueblo de Ciudad Real, quedando conmocionados por el hecho.

Un hombre ha fallecido en la tarde de hoy en Valdepeñas tras ser atropellado por un turismo en la Avenida del Sur, a la altura de una gasolinera Ballenoil, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 a InfoCLM.

El atropello se ha producido alrededor de las 18:30 horas, cuando, por causas que aún se investigan, un vehículo ha arrollado a un peatón que se encontraba en la citada vía. Hasta el lugar se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Valdepeñas y una ambulancia de soporte vital avanzado (UVI).

A su llegada, los sanitarios únicamente han podido certificar el fallecimiento del hombre, que ya se encontraba sin vida pese a los intentos iniciales de auxilio.