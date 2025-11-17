El gran refuerzo en el corredor Puertollano-Madrid; comienza este lunes

Renfe ha anunciado un refuerzo desde este lunes en sus servicios Avant, enfocándose en los corredores de Valladolid-Segovia-Madrid y Puertollano-Madrid. Esta medida, que forma parte de un plan de mejora por etapas para adaptar la oferta a la demanda creciente, añadirá un total de más de 6.800 plazas adicionales a la oferta semanal.

El corredor Valladolid-Segovia-Madrid será el primero en experimentar las mejoras con un incremento de 5.810 plazas adicionales cada semana.

Este refuerzo se concentra en los horarios de máxima demanda, tanto en las salidas matinales desde Valladolid (7.27 horas, 7.55 horas y 14.10 horas de lunes a viernes) como en los regresos desde Madrid (10.15 horas, 16.15 horas y 18.15 horas).

Un hito relevante es la introducción, por primera vez, de material de alta velocidad S-106 para un servicio Avant en este trayecto, lo que supone la incorporación de mejoras en la accesibilidad y una mayor eficiencia energética.

Por otra parte, el corredor Puertollano-Madrid también verá aumentada su capacidad a partir del 17 de noviembre. Concretamente, el trayecto con salida a las 6.20 horas en dirección Madrid circulará en doble composición de lunes a jueves.

Esta decisión estratégica duplica la oferta actual en ese horario de gran afluencia, lo que se traduce en un incremento de casi 1.000 plazas semanales para los usuarios.

Este plan de refuerzo es solo el inicio, ya que Renfe tiene previsto aplicar más cambios en otros corredores en los próximos meses, incluyendo Lleida y Toledo, a medida que avance la reordenación interna del material de Alta Velocidad de Gran Capacidad de la operadora.