La Primitiva da una alegría a Ciudad Real

Un boleto sellado en Alcolea de Calatrava gana 109.257 euros en la Primitiva

infoCLM Send an email 16 noviembre, 2025 - 10:35
Una administración de lotería. EUROPA PRESS 22/12/2024

Un boleto sellado en un despacho receptor de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) ha ganado 109.257,12 euros en el sorteo de la Lotería Primitiva de este sábado, al ser uno de los dos acertantes de segunda categoría (5 aciertos + complementario).

El boleto acertante ha sido validado en el despacho receptor 26.045, situado en el número 6 de la plaza de los Reyes de Alcolea de Calatrava, ha informado en una nota de prensa Loterías y Apuestas del Estado.

A su vez, el otro boleto que ha ganado el premio de segunda categoría ha sido sellado en el despacho receptor 18.075, de Burgos.

En el sorteo del sábado no ha habido boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) y de primera categoría (6 aciertos), por lo que se genera un bote que haría que en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 38,5 millones de euros.

Combinación ganadora: 48-23-31-32-41-39

Complementario: 49. Reintegro: 2

infoCLM Send an email 16 noviembre, 2025 - 10:35
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba