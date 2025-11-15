El Hospital de Ciudad Real, el mejor de España en este proceso

El proceso de atención al parto del Hospital General Universitario de Ciudad Real, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha sido galardonado con el premio Best Spanish Hospitals Awards (BSH) en el apartado de Evaluación Sanitaria Basada en el Valor.



Según los organizadores de estos galardones, el de Ciudad Real es el hospital público de alta tecnología que presenta un mejor indicador combinado de valor para el paciente. Este indicador se obtiene con una fórmula que valora la satisfacción de los usuarios y la atención médica.



Para conocer su opinión, la Unidad de Calidad de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real contactó con 40 mujeres que dieron a luz en el hospital el año pasado y las sometió a dos cuestionarios, uno sobre su experiencia personal en el hospital y grado de satisfacción durante el parto y otro con preguntas sobre su estado de salud pasados unos meses, y en ambos casos las respuestas mostraron unos resultados muy positivos.



Para el jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia, Carlos López de la Manzanara, este alto grado de valoración es “motivo de alegría porque las respuestas demuestran que la calidad percibida es muy buena: esto no es un proyecto abstracto que crees que está saliendo bien, son hechos objetivos, opiniones reales de las pacientes”.



López de la Manzanara recalca que “es el éxito del trabajo en equipo, de todos los profesionales sanitarios que intervienen en el parto y atienden el puerperio inmediato en planta, matronas, enfermería, auxiliares, celadores, ginecólogos, neonatólogos…, eso facilita la asistencia a la paciente y promueve el cuidado del recién nacido”.



Según el jefe de servicio de Ginecología del Hospital de Ciudad Real “es un proceso cada vez más centrado en el paciente donde intentamos respetar en la medida de lo posible el plan de parto que ha elegido con el fin de satisfacer el concepto de parto que tiene, salvaguardando siempre el bienestar de la madre y del bebé”.





Por eso, prosigue, “intentamos favorecer cada vez más la parte humanizada, el contacto piel con piel, la cesárea humanizada, promover la lactancia precoz y el apego temprano con la madre, que es muy importante para el desarrollo socio-emocional del bebé”, explica López de la Manzanara.



Los premios BSH los convoca la consultora Higia Benchmarking para reconocer la excelencia de hospitales españoles públicos y privados mediante el análisis de más de un centenar de procesos clínicos con indicadores objetivos ajustados por casuística y valorar la eficiencia, eficacia, adecuación, prevención, calidad y seguridad del paciente.



El galardón al Hospital General Universitario de Ciudad Real ha sido otorgado en el apartado de Evaluación Sanitaria Basada en el Valor.