Lo acusan de apropiarse de más de 8.500 euros durante una ruta de reparto de mercancías; será juzgado en Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 20 de noviembre a un hombre acusado de estafa y hurto, por apropiarse de más de 8.500 euros durante una ruta de reparto de mercancías en septiembre de 2020.

El escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este viernes EFE, relata que el procesado, que trabajaba como conductor de una empresa, habría cobrado en efectivo diez facturas a distintos clientes, sin autorización de la compañía, que sumaban un total de 8.539 euros y que hizo suyo.

Asimismo, afirma que el acusado se apropió de los discos del tacógrafo del camión de la empresa al finalizar la ruta.

El fiscal considera que estos hechos constituyen un delito de estafa, por el que solicita una pena de un año y seis meses de prisión, y un delito leve de hurto, por el que pide dos meses de multa con arresto sustitutorio en caso de impago.

Asimismo, reclama el abono de las costas procesales y la indemnización a la empresa afectada.