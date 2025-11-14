De Ciudad Real a Jaén para llevar a cabo esta técnica prohibida; pillado por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha investigado a dos personas –vecinos de Ciudad Real y Madrid– como presuntos autores de delito contra la flora y fauna por cazar sin autorización en un paraje de Santa Elena (Jaén) y tenencia ilícita de armas.

La actuación, realizada por miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se enmarca en los dispositivos que se realizan contra el furtivismo en la provincia, según ha informado este viernes el Instituto Armado.

En concreto, establecieron un punto de vigilancia en el paraje conocido como Camino de la Mesa del Rey, donde observaron la llegada de un vehículo todoterreno que fue identificado junto a sus ocupantes, vecinos de Madrid y Ciudad Real.

Fueron sorprendidos en el interior del vehículo con un rifle de caza con un silenciador acoplado, lo que lo convierte «en un arma prohibida». Además, estaba municionado con un cartucho en recamara, preparado para poder ser disparado. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente