Un plan para evitar robos de aceituna: Ciudad Real se protege su cosecha

La Guardia Civil ha puesto ya en funcionamiento en Ciudad Real su orden de servicio para prevenir los robos de aceituna y aceite en la próxima campaña olivarera, que se extenderá hasta el mes de marzo de 2026.

«La producción de aceite de oliva es uno de los motores económicos más importantes a nivel nacional, cuya industria genera empleo y riqueza en las zonas rurales de nuestro país. En Ciudad Real en particular disponemos de la mayor extensión de cultivo olivarero y por tanto de producción a nivel regional, lo que exige a la Guardia Civil de esta provincia dedicar mayores esfuerzos en la prevención de las sustracciones de aceitunas y aceite durante la campaña», ha expuesto el Instituto Armado en nota de prensa.

Como ya viene siendo habitua,l el precio del aceite de oliva se ha visto incrementado en los últimos años, motivo por el cual las sustracciones tanto del aceite como del fruto son «muy rentables», condicionando un aumento en esta tipología delictiva.

En breves días podrá considerarse el comienzo de la campaña de aceituna en Castilla-La Mancha, por lo que ya se ha puesto en funcionamiento la orden de servicio que regulará las actuaciones de la Guardia Civil en el olivar ciudadrealeño.

Durante este Plan Especial se pondrá especial énfasis tanto en el transporte de los frutos y el aceite como en la actividad de los puestos de compraventa de aceituna que se establezcan, ya que aquí es donde acaba la mayor parte de la aceituna sustraída.

En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta que es «esencial» la correcta acreditación del lugar de recogida de los frutos y la plena identificación del titular de esta, tanto si es el que transporta el fruto como si es un trabajador, el cual deberá portar una autorización por escrito del titular de la parcela agrícola, siendo con posterioridad todos estos datos contrastados por la Guardia Civil para comprobar su veracidad.

Para llevar a cabo esta prevención y actuación en caso de hechos ilícitos ya cometidos, la Comandancia de Ciudad Real implicará prácticamente a la totalidad de especialidades y servicios de los que dispone la Guardia Civil en la provincia, que pondrán especial hincapié en áreas críticas como son las zonas de olivar y las vías de comunicación que las unen y en aquellas instalaciones que recepcionan aceituna o elaboran aceite.