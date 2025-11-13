Acusa a Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real de «escurrir el bulto» y pide actuar ya contra la ocupación

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha acusado al subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, de «escurrir el bulto» sobre los problemas de ocupación y sus derivados que sufre la capital provincial. De ahí que le haya pedido actuar ya para poner «coto» a una problemática que afecta a «determinados focos» de la ciudad.

Unas palabras que llegan después de que la Subdelegación de Gobierno emitiera este miércoles un comunicado en el que negaba que exista una «situación descontrolada» por ocupaciones ilegales en Ciudad Real y haya reprochado al Consistorio su falta de actuación en el poblado chabolista de San Martín de Porres, al considerar que allí «sí hace falta actuar ya».

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, Cañizares ha indicado que desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se ha convocado una Junta Local de Seguridad para abordar la «problemática de las ocupaciones», cuyo detonante han sido los numerosos sucesos que se han dado en la vivienda ocupada del Parque de Gasset, aunque «no es el único problema».

El alcalde ha defendido que Ciudad Real «es una de las ciudades más seguras de España», pero ha reconocido que existen «determinados focos» que requieren coordinación y respuesta inmediata, poniendo como ejemplo la casa ocupada del Parque de Gasset.

Cañizares también ha señalado directamente al poblado chabolista de San Martín de Porres, «una barriada que tiene un problema por la venta y tráfico de droga», y sobre la que ha insistido en que «sin ese problema no habría conflicto».

Además, el regidor ha recordado que «la anterior alcaldesa del PSOE firmó un plan para San Martín de Porres y todavía estamos esperando a la Junta que actúe después de tres años», lamentando que, mientras tanto, se pretenda «meter muchas cosas» en el debate de la Junta Local de Seguridad sin que se traduzcan en resultados concretos.

En este sentido, Cañizares ha subrayado que el problema de la ocupación «no se circunscribe solo» a la vivienda del Parque de Gasset, mencionando también incidencias en San Antón y en La Granja, donde existen «viviendas que son de la Junta y están ocupadas, y generan muchísimos problemas entre los vecinos que son cumplidores».

Según ha dicho, estos casos demuestran que «el problema es mucho mayor» y que la ciudad necesita «mayor coordinación institucional» para atajar los episodios que se están registrando en estos puntos concretos.

Cañizares ha insistido en que la Junta Local de Seguridad debe servir para «poner coto a los sucesos que están ocurriendo» tanto en el Parque de Gasset como en otros puntos de la ciudad.

«Podemos colaborar con medidas sociales y urbanísticas, pero no olvidemos de lo que estamos hablando. Los problemas de seguridad no los vamos a arreglar solo desde el urbanismo», ha concluido.