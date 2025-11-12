Paralizadas las obras de este museo de Ciudad Real al hallarse restos humanos

Las obras de construcción del futuro Museo Mónico Sánchez de Piedrabuena (Ciudad Real) han quedado paralizadas temporalmente después de que los operarios hallaran restos humanos durante los trabajos de cimentación junto a la parcela donde se ubica el proyecto.

En declaraciones a EFE, el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha explicado que los restos fueron localizados hace unos días cuando los trabajadores estaban realizando tareas de excavación junto a una pared colindante con una vivienda particular situada en la calle General Rodrigo, en una zona anexa a la casa natal del inventor Mónico Sánchez.

“Los operarios encontraron lo que parecía un fémur y parte de un cráneo mientras excavaban en la base de los cimientos. En cuanto me avisaron, ordené que se detuviera la obra de inmediato y se informara tanto a la Guardia Civil como al servicio de Patrimonio de la Junta de Comunidades”, ha relatado Cabezas.

A lo largo del mismo día, agentes del cuerpo y una médica forense se desplazaron hasta el lugar junto con miembros de la Policía Judicial para realizar las primeras comprobaciones.

“Estuvieron analizando la zona y, al seguir removiendo la tierra, fueron apareciendo más fragmentos óseos”, ha indicado el alcalde, que ha insistido en que los restos se hallaron “fuera de la parcela municipal, en el terreno de una casa vecina, aunque el descubrimiento se produjo durante la excavación del museo”.

El Ayuntamiento de Piedrabuena se mantiene a la espera de los informes técnicos y judiciales para determinar la antigüedad de los restos y su posible origen.

“Podrían ser muy antiguos o no tanto, eso es lo que tienen que esclarecer ahora los expertos. La Guardia Civil ha trasladado los huesos a laboratorios especializados de Madrid, donde se realizarán los análisis de ADN y las pruebas antropológicas correspondientes”, ha precisado el regidor.

Cabezas ha reconocido que el hallazgo “ha supuesto un contratiempo importante” para el desarrollo de las obras, ya que el punto donde se ha producido “es una zona clave de cimentación del edificio”.

“Estamos completamente paralizados hasta que el juzgado que se ha hecho cargo de la investigación nos autoricen a continuar. Ojalá el proceso sea rápido, porque el proyecto del museo es muy importante para el pueblo”, ha subrayado.

El Museo Mónico Sánchez está destinado a poner en valor la figura del inventor piedrabuenero Mónico Sánchez Moreno (1880-1961), pionero en el desarrollo de los rayos X portátiles, la radiología y las telecomunicaciones. A comienzos del siglo XX, Sánchez alcanzó notoriedad internacional tras establecerse en Nueva York, donde trabajó junto a figuras de la talla de Nikola Tesla y Thomas Edison.

El proyecto museístico, impulsado por el Ayuntamiento de Piedrabuena, contempla la rehabilitación integral de la casa natal del inventor, propiedad municipal, para transformarla en un espacio expositivo dedicado tanto a su faceta científica como a su trayectoria vital.

El museo incluirá salas interactivas, material original, recreaciones históricas y un área educativa orientada a la divulgación tecnológica y al fomento de las vocaciones científicas entre los jóvenes.