Conmoción en un pueblo de Ciudad Real por los robos en su ermita

La Guardia Civil investiga el robo cometido en la ermita de la Virgen de Guadalupe de Horcajo de los Montes (Ciudad Real) donde los autores sustrajeron diversas piezas de valor del altar y dañaron parcialmente la corona de la imagen de la patrona.

Según la información publicada por la Hermandad de la Virgen de Guadalupe en sus redes sociales, consultada por EFE, los ladrones forzaron el candado de la reja y rompieron el cristal blindado de la puerta del templo para acceder al interior.

El aviso del robo se produjo durante el fin de semana y, desde ese momento, la hermandad ha pedido a los vecinos que no acudan a la ermita hasta nuevo aviso, con el fin de no entorpecer la investigación.

La junta gestora de la hermandad ha difundido un comunicado en el que confirma el alcance del robo y detalla los objetos sustraídos, entre ellos una corona, un aro de estrellas, las tres coronas del Niño Jesús, dos atriles de libros litúrgicos y dos jarrones dorados del altar.

También desapareció “la parte trasera de otra corona”, que se encontraba guardada porque la pieza principal estaba en proceso de restauración.

Durante el asalto, los autores intentaron arrancar la corona que la Virgen tenía colocada en la cabeza, provocando algunos desperfectos.

“A simple vista, la imagen de la Virgen tiene daños mínimos y superficiales, casi inapreciables”, ha indicado la junta gestora, que ha querido trasladar un mensaje de calma a los hermanos y devotos.

No obstante, la hermandad ha decidido retirar temporalmente la imagen del culto para someterla a una revisión más detallada.

“La enviaremos a realizar pruebas para detectar posibles daños que no se aprecian a simple vista, y procederemos a subsanar tanto esos como los que se observan en la superficie”, han explicado en su comunicado.

Entre las medidas adoptadas, la Junta Gestora ha anunciado que reparará los daños ocasionados en la ermita y reforzará la seguridad del edificio.

El objetivo de la hermandad, han dicho es garantizar la protección de la imagen y del patrimonio religioso de todos los horcajeños.

En las redes sociales, los vecinos han expresado su rechazo y repudia por este robo y han lamentado lo sucedido.