Aprovechaban la noche para robar con fuerza en una localidad de Ciudad Real: hay dos detenidos

Durante el mes de agosto tuvieron lugar una serie de robos con fuerza en la localidad ciudadrealeña de Daimiel, todos ellos con un mismo modus operandi. Los autores a altas horas de la madrugada cuando había poco tránsito de personas por las calles procedían a romper el cristal del escaparate de los locales comerciales, en algún caso con una alcantarilla y una vez en el interior sustraían principalmente aparatos electrónicos, tales como relojes inteligentes, móviles y patinetes eléctricos.

Inicio de la investigación

A raíz de estos hechos se procede por parte de la Guardia Civil a iniciar la que se llamó Operación Vitrum, con la finalidad de esclarecer estos delitos contra el patrimonio que se sucedían en Daimiel. Fruto de las primeras gestiones se pudo identificar un vehículo y con él a tres posibles autores que residían en Madrid, concretamente en el distrito de Vallecas. Estos se dirigían a Daimiel desde Madrid robaban el establecimiento y regresaban nuevamente en la misma noche.

Una vez obtenidos indicios razonables más que suficientes para considerar que los investigados pudieran tratarse de los presuntos autores de los distintos delitos contra el patrimonio, se pudo obtener la autorización judicial para llevar a cabo en octubre una entrada y registro en el domicilio y trastero de uno de los presuntos autores.

Explotación de la operación

Como resultado de la explotación de la operación se detuvo a dos personas por los seis delitos contra el patrimonio, más otra persona investigada por estos mismos hechos, además hay otra investigada más por un delito de receptación. En el domicilio de uno de los autores se pudieron recuperar diversos objetos sustraídos tales como teléfonos móviles, patinetes eléctricos, relojes, herramientas, una carabina, cartuchos de escopeta y otros objetos electrónicos.

Los detenidos y las diligencias fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia nº2 de Daimiel (Ciudad Real).