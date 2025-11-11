Aplazado uno de los juicios más esperados en Puertollano: no comparece uno de los acusados

El juicio previsto para este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra los seis acusados de participar en una violenta pelea entre dos clanes familiares de Puertollano ha tenido que aplazarse a mañana miércoles, después de que uno de los procesados no haya comparecido al encontrarse interno en la prisión de Ocaña (Toledo), centro al que no se había comunicado su citación judicial.

La Sección Segunda de la Audiencia ha decidido reprogramar el inicio del juicio para este miércoles, 12 de noviembre, con una segunda sesión el jueves día 13, y ha fijado que el proceso se prolongue hasta el 1 de diciembre, al no existir huecos disponibles antes en el calendario judicial.

Ésta será, además, la segunda ocasión en que se intenta celebrar el juicio, ya que la primera vista, señalada en febrero de 2025, también tuvo que ser suspendida por la ausencia de uno de los acusados, lo que ha provocado que el proceso se haya ido posponiendo durante meses hasta poder fijar una nueva fecha en el calendario de la Audiencia Provincial.

Durante la jornada de este martes, las partes han intentado alcanzar un acuerdo de conformidad, aunque una de las acusadas, procesada por uno de los apuñalamientos, se ha negado a aceptar los hechos al asegurar que no apuñaló a nadie ni cogió ningún cuchillo, lo que ha impedido el cierre de un pacto y ha obligado a mantener el desarrollo completo del juicio.

El proceso sentará en el banquillo a A.F.F., D.F.F., V.F.F., M.A.G.C., E.G.C. y L.G.C., acusados de protagonizar una brutal reyerta entre dos clanes gitanos ocurrida el 5 de septiembre de 2019 en la confluencia de las calles Almagro y Valdepeñas de Puertollano, en el conocido barrio de ‘Las 600’

Según el relato del Ministerio Fiscal, la pelea se originó tras años de tensiones familiares agravadas por la relación sentimental entre uno de los acusados y una menor de 14 años, hija de otro de los procesados.

El enfrentamiento derivó en un segundo altercado a las puertas de la Comisaría de Policía Nacional, donde varios miembros de ambos clanes se encontraron de nuevo y se agredieron con cuchillos, barras y cadenas metálicas, dejando dos personas heridas de gravedad.

La Fiscalía solicita penas de siete años de prisión para A.F.F., D.F.F., V.F.F. y M.A.G.C. por delito de homicidio en grado de tentativa, además de 15 meses de multa para todos los acusados por un delito de riña tumultuaria.