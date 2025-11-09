Este pueblo de Ciudad Real rendirá tributo a uno de sus vecinos más rockeros y miembro de dos bandas influyentes de la música española

Las guitarras eléctricas vibrarán en Fuente el Fresno (Ciudad Real) para homenajear a uno de sus vecinos más reconocidos en el panorama musical, Julián Infante, guitarrista de Tequila y Los Rodríguez, nacido en la localidad en 1957 y tristemente fallecido en el año 2000.

Una figura musical que hasta ahora no ha sido lo suficientemente reconocida en el pueblo, motivo por el que el equipo de Gobierno actual ha querido ponerle solución y para ello ha organizado el ‘Fresno Rock’, un Festival en el que estarán presentes sus hijos, a los que se hará entrega de un pequeño detalle por parte del Ayuntamiento.

Foto: Cartel del festival/ Ayuntamiento Fuente el Fresno

El Festival se llevará a cabo el sábado, 6 de diciembre, a partir de las 21.00 horas en la Carpa Municipal, y la entrada será libre y gratuita, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En esta primera edición, a la que se espera le sucedan otras muchas, ha colaborado la Escuela de Música Moderna. El público podrá disfrutar de las actuaciones de los grupos Cave Canes, Besties, Grans Canyon, Julia&TheRoberts, Bravo y Tango con su Tributo a Los Rodríguez, y Edu Satura.