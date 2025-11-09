Detenido un hombre en Ciudad Real por agredir a su pareja

Agentes de la Policía Local de Ciudad Real han detenido en la madrugada de este domingo, sobre las 6:20 horas, a un hombre acusado de agredir a su pareja en la zona del Torreón.

Los hechos, según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, se han producido durante el turno de noche, cuando una patrulla ha sido requerida por un presunto caso de violencia de género.

A su llegada, los agentes han comprobado que la mujer presentaba lesiones en el rostro, ya que, según las primeras informaciones, el detenido le había propinado un bocado en la cara.

La víctima ha sido trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real para recibir asistencia médica, mientras que el presunto agresor ha sido arrestado y puesto a disposición judicial.