Tomelloso pondrá el foco en el uso de monopatines y patinetes en zonas peatonales

El Ayuntamiento de Tomelloso, ante el incremento del uso de monopatines y patinetes eléctricos en zonas peatonales, ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia con el objetivo de garantizar la seguridad de los viandantes y el cumplimiento de la normativa vigente.

La medida busca proteger el uso seguro de los espacios peatonales, especialmente en áreas de gran afluencia como el centro urbano, parques y paseos, donde se han detectado conductas que pueden poner en riesgo la convivencia entre peatones y usuarios de estos vehículos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Desde el equipo de Gobierno se recuerda que la circulación de monopatines, patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) está prohibida en aceras y zonas peatonales, según establece la normativa de tráfico y movilidad. Su uso debe limitarse a las calzadas, carriles bici o vías especialmente habilitadas para ello.

Durante las próximas semanas, la Policía Local reforzará su presencia en estos espacios con el fin de informar, advertir y, en su caso, sancionar aquellas conductas que incumplan la normativa, priorizando siempre la labor preventiva y educativa. El objetivo no es sancionar, sino fomentar una convivencia responsable y segura entre todos los usuarios del espacio público.

El concejal de Seguridad, Benito Benito Grueso, ha señalado que «la educación vial, el respeto a las normas y la responsabilidad individual son esenciales para evitar accidentes y conservar nuestras calles como espacios seguros y de convivencia para todos los vecinos».