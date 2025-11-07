Varios investigados en las labores de control del Seprona de Ciudad Real en la campaña de incendios

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real dentro de sus funciones, ha intensificado su actividad durante la campaña de incendios forestales que se ha extendido desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre del presente 2025, y que se ha saldado con 11 personas investigadas y más de 35 denuncias interpuestas.

El Seprona, según ha indicado en nota de prensa, ha centrado sus esfuerzos en primer lugar en la prevención y vigilancia de aquellas conductas que pudieran derivar en la producción de incendios forestales y posteriormente, en la investigación de los siniestros que se han producido, tratando de determinar las causas y en su caso, lograr la identificación de los presuntos responsables.

Los incendios forestales y combatirlos hasta su erradicación representan el mayor reto medioambiental durante los meses de verano, el Seprona ha reforzado sus servicios preventivos en zonas forestales y rurales de toda la provincia.

Estas actuaciones han incluido las inspecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, la revisión de cortafuegos y quemas controladas, así como la vigilancia terrestre de zonas de alto riesgo.

Se ha impulsado y priorizado la investigación de los incendios forestales que se han producido en la provincia y fruto de estas actuaciones, se ha investigado a 11 personas por delitos relacionados con incendios forestales y se han interpuesto más de 35 denuncias administrativas por infracciones en materia de prevención y uso del fuego en el campo.

Entre las principales causas detectadas se encuentran las negligencias en labores agrícolas, la quema no autorizada de restos vegetales y la utilización de maquinaria sin las debidas medidas de seguridad, en especial los días de riesgo muy alto y extremo.

Gracias a la colaboración entre diferentes administraciones, los cuerpos de extinción y las instituciones de vigilancia, se está avanzando en la detección temprana de incendios, en el esclarecimiento de sus causas y la identificación de los responsables.

El Seprona ha sido participe en esta colaboración con la Comunidad Autónoma, así como con los servicios de emergencias y protección civil, dentro del Plan Provincial de prevención y lucha contra los incendios forestales Asimismo, se ha reforzado la labor en educación ambiental y sensibilización ciudadana, recordando la importancia de avisar de inmediato al teléfono de urgencias 062 que atienden los operadores del COS de la Guardia Civil de Ciudad Real o al teléfono de emergencias 112, ante cualquier indicio de fuego o actividad sospechosa en el monte.

Ha recordado así que los incendios forestales no solo suponen una grave amenaza para el patrimonio natural, sino que también ponen en riesgo vidas humanas, bienes y recursos esenciales, siendo clave la colaboración ciudadana para proteger nuestros montes.

El combate contra los incendios forestales es una responsabilidad compartida, siendo la prevención la mejor herramienta; la investigación y la acción legal sólo son eficaces si van acompañadas de un uso responsable del entorno.