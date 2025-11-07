Se aprovechaban del problema de la vivienda para llevar a cabo esta estafa en Ciudad Real; hay dos detenidos

La Policía Nacional ha detenido en Miguelturra (Ciudad Real) a dos hombres por los delitos de estafa y falsedad documental y ha desmantelado un entramado especializado en estafar ofertando falsos alquileres a través de internet.

Según ha informado este viernes la Policía en nota de prensa, la operación ‘Ideal’ se inició en mayo de 2025 a raíz de la denuncia de una mujer que puso en conocimiento que había detectado varias irregularidades en el proceso de un alquiler online de una vivienda, por el que habían transferido un total de 1.550 euros.

Las investigaciones de los agentes se centraron en varias páginas web, creadas expresamente por los estafadores, en las que se ofertaba una serie de viviendas que en realidad no existían.

Los anuncios eran gestionados por un grupo organizado que operaba simultáneamente en toda la geografía española, captaban clientes tanto online como por teléfono y les solicitaban el pago del primer mes de alquiler más uno de fianza para reservar la vivienda de su interés, apropiándose de dicha cantidad.

Los investigadores llegaron hasta dos de los miembros de la organización, los cuales actuaban presuntamente como «mulas», encargándose de recibir el dinero estafado y redirigirlo a otra cuenta bancaria diferente, lo que dificultaba la localización e inmovilización del dinero por parte de los perjudicados, las entidades bancarias o la Policía una vez que advertían que estaban siendo víctimas de un timo.

Además de los dos detenidos, la Policía Nacional ha logrado identificar a los dos máximos responsables de la organización.

La investigación continúa abierta a la espera de su detención, detectar la existencia de nuevos casos y determinar el alcance total de las estafas cometidas.